No seu grupo de amigos, tem alguém com comportamentos prejudiciais? Se liga, existem frases que uma pessoa tóxica diz com frequência e na maioria das vezes, são imperceptíveis.

Jogar a energia do rolê lá embaixo, é marca registrada da toxicidade de alguém, mas, muitas vezes, perceber essas atitudes levam um bom tempo.

Não aceite a companhia de quem te coloque para baixo e fique atento ao mínimo sinal de negatividade. Portanto, leia até o final e descubra antes que seja tarde.

6 frases que uma pessoa tóxica diz com frequência e os outros não percebem

1. “Você não pode usar isso”

Principalmente em relacionamentos, os homens tendem a controlar as vestimentas das mulheres e em alguns casos, isso não é percebido por elas, principalmente pelo uso de certas frases.

Em outras palavras, “Amor, gosto mais de quando usa aquele vestido”. A sutileza encobre atitudes ruins, não aceite. Antes de tentar agradar alguém, use aquilo que te faz bem.

2. “Olha, isso é pro seu bem”

Muitas vezes, a negatividade vem camuflada em conselhos que te fazem mal, óbvio que ouvir a verdade não é fácil, mas algumas pessoas tentam te machucar sem que você perceba.

Nem tudo é para o seu bem, mantenha por perto a sinceridade de quem torce por sua vitória e selecione seu ciclo de amizades. Os “vampiros” sugadores de energia estão por aí.

3. “Isso é impossível!”

Desacreditar da capacidade de conquistar seus objetivos, é tarefa constante de pessoas tóxicas. Cuidado, as palavras tem poder e comentários ruins vão te afetar.

Os dizeres, impossível, improvável, irreal, difícil, duvidoso e intangível, estão presentes constantemente no vocabulário de sujeitos negativos.

4. “Se enxerga”

Essa frase soa como uma facada no peito, podendo ter inúmeras interpretações, e por isso se torna tão venenosa.

Nas entrelinhas, ela questiona diretamente seu potencial e eleva o ego de quem diz. Nunca desacredite de si pelo que os outros acham.

5. “Bom, mas eu teria feito diferente”

O ar de superioridade é outro ponto constantemente presentes em indivíduos que exalam energias ruins. Fique atento aos sinais.

Aquele que sempre exalta os próprios feitos, diminuindo as conquistas de terceiros, são indivíduos sem caráter algum. Fuja.

6. “Relaxa! Eu estava brincando”

Fechando a lista, quem vive disfarçando as atitudes com “brincadeiras” são pessoas perigosas, que dizem o que pensam e escondem com o humor.

Veja e reveja seu ciclo social e no menor sinal de toxicidade, vá embora. Seres humanos incríveis estão esperando por você.

