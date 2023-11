Empresas de Goiânia e Anápolis abrem mais de 30 vagas para diversos níveis de escolaridade

Empresas de Anápolis e Goiânia estão ofertando diversas oportunidades na área da construção civil, com posições para vários níveis de escolaridade. Ao todo, são 32 vagas.

Na capital, as vagas estão sendo anunciadas pela Opus Incorporadora, sendo elas para mestre de obras (01), encarregado de obras (02), carpinteiro (03), ajudante de carpinteiro (01) e servente de limpeza (01).

Para maiores dúvidas e enviar currículos, os interessados podem entrar em contato com o número (62) 99841-7506.

Já em Anápolis, quem anuncia as vagas é a empresa BRP Engenharia. Dentre o quadro de oportunidades, estão disponíveis as posições de montador de estruturas metálicas (05) e soldador (03), ambos com o salário de R$ 2.400, acrescidos de 20% referentes a insalubridade.

Há ainda vagas para pedreiro (03) e pintor industrial (01), com a bonificação de R$ 2.200 valendo para ambas as áreas.

A empresa também oferece oportunidades para servente de pedreiro (10), com o salário de R$1.400 e técnico em segurança do trabalho (02), sendo a remuneração equivalente a R$ 2.800.

Por último, são ofertadas posições de auxiliar de engenharia (01), auxiliar administrativo (01) e analista de engenharia (01), com salários a combinar.

Todas as vagas da BRP Engenharia ainda ofertem 7% de assiduidade, além de cartão-alimentação no valor de R$ 250 e cartão multi-benefícios.

Os interessados podem estar enviando os currículos e solicitando mais informações através do WhatsApp (62) 99396-6134.