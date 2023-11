O vale-alimentação é um benefício oferecido por muitas empresas aos funcionários com o intuito de dar uma ajuda financeira para custear refeições durante o horário de expediente.

Geralmente, é um cartão pré-pago aceito em estabelecimentos alimentícios conveniados e cadastrados.

Trata-se de um benefício que visa melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e ajuda a diminuir as despesas com alimentação.

O valor do vale-refeição é determinado pelo empregador e está sujeito a regulamentações específicas.

Caso haja insistência em comprar algo proibido, o trabalhador pode ser demitido por justa causa, além da aplicação de multa que pode atingir o montante de R$ 50 mil.

6 coisas que um trabalhador não pode comprar com Vale-Alimentação

1. Produtos não alimentícios

O vale-alimentação é destinado exclusivamente à compra de itens alimentícios, obviamente. E produtos não relacionados à alimentação, como itens de higiene, limpeza ou eletrônicos, não podem ser adquiridos com esse benefício.

2. Bebidas alcoólicas

A compra de bebidas alcoólicas é totalmente proibida, pois vai contra o propósito do vale-alimentação, que visa garantir a aquisição de alimentos essenciais para o beneficiário se alimentar durante o período de expediente.

3. Produtos de tabaco

Itens relacionados ao tabaco, como cigarros, cigarros eletrônicos, narguilés e outros produtos do gênero, não são aceitáveis para compra com o benefício.

A ideia é promover escolhas saudáveis e alinhadas com a finalidade do que se propõem as empresas para ajudarem os trabalhadores.

4. Artigos de vestuário e calçados

É terminantemente proibido o vale ser utilizado para a compra de roupas ou calçados, pois seu foco está exclusivamente em garantir o acesso a alimentos essenciais para a nutrição do trabalhador. Sujeito a multa e demissão.

5. Produtos de beleza e cosméticos

Itens de beleza e cosméticos também estão fora da lista de permissões, uma vez que o vale-alimentação visa atender às necessidades básicas de alimentação, não contemplando itens relacionados à estética ou cuidados pessoais com o corpo.

6. Combustíveis

A aquisição de combustíveis não é permitida com o cartão que dá acesso às compras em estabelecimentos credenciados, pois não está vinculada à necessidade de alimentação no trabalho e desvirtua completamente o propósito de atendimento do mesmo.

