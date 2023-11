Aposta de Goiás acerta dezenas da Mega-Sena acumulada e leva bolada; veja de onde

Na Mega-Sena desta quinta-feira (23), nenhum participante cravou as seis dezenas do sorteio, fazendo com que o prêmio acumulasse mais uma vez.

Apesar disso, um goiano conseguiu acertar cinco combinações garantindo assim ao menos uma parte do valor.

A aposta foi realizada de forma simples, isto é, sem ser bolão, no município de Uruana, região Central do estado e rendeu R$64.043,99 ao vencedor.

As seis dezenas sorteadas desta vez foram 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (25), com o prêmio estimado em R$ 26 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.