Delegado Manoel Vanderic denuncia agressões cometidas contra colegas por motoristas embriagados

Após mais uma noite de trabalhos da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) na operação Direção Consciente, o delegado responsável pela unidade, Manoel Vanderic, denunciou ao jornalista Jonathan Cavalcante uma situação preocupante envolvendo o comportamento dos motoristas autuados.

Durante a noite de sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25), foram 10 condutores levados a delegacia por embriaguez, incluindo um adolescente de 17 anos que tentou fugir das autoridades.

Conforme Vanderic explicou, a noite infelizmente também foi marcada por episódios de violência contra os próprios agentes.

“O que me chama atenção, e a gente já repetiu isso, é o comportamento cada vez mais agressivo [de quem é abordado]. Essa madrugada (25) a equipe foi agredida pelo marido de uma das mulheres que foram presas. Ele reagiu, desacatou e teve de ser algemado”, contou o delegado.

O suspeito acabou sendo conduzido para a delegacia com a companheira.

“Esses casos tem se tornado frequentes, do passageiro e do motorista resistirem, desacatarem, lesionarem os policiais. E hoje em dia, a gente tem uma série de restrições em relação a manipulação do preso. Então hoje o policial apanha mas não pode revidar”, afirmou Vanderic

“Trabalhar com criminoso já é difícil, agora com criminoso bêbado, é muito mais difícil e cansativo”, continuou o titular.