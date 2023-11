Duplas Maiara e Maraisa e Israel e Rodolffo estão confirmadas em Réveillon de Pirenópolis

Uma boa notícia chegou para quem é fã de sertanejo e está planejando passar o Réveillon em Pirenópolis. Isso porque foi anunciada a lista de artistas que irão participar do Viva Piri 2024.

O evento terá início no dia 28 de dezembro e irá se estender até o dia 31, com nove atrações já confirmadas. Dentre elas, estão as duplas Maiara & Maraisa, Israel & Rodolffo e Ícaro & Gilmar.

Além delas, também estão confirmados os DJ’s JIRAYAUAI, Pedro Volt e DJ Demik, para os fãs de música eletrônica.

A festividade irá acontecer no Módulo Esportivo de Pirenópolis, localizado no Jardim Taquaral, de frente ao Aeroporto do município.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo preço de R$ 70 a R$ 450, com a opção de lounges para grupos de 10 pessoas por R$ 6 mil.

As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial do VIVA Piri ou por meio da plataforma BaladAPP.

Confira a seguir o cronograma completo de apresentações:

28 de dezembro

Maiara & Maraisa

Pedro Volt

29 de dezembro

Luíza Martins

JIRAYAUAI

30 de dezembro

Israel & Rodolffo

Brenno Paixão

31 de dezembro