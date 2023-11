Filha de vereador e namorado morrem após perderem o controle da moto

Após um grave acidente de moto na madrugada deste sábado (25), Tatiely Ferreira Braz – filha do vereador de Aragoiânia Leandro Braz da Silva – e o namorado dela, Victor Hugo Borges Silva, vieram a óbito.

A jovem, de apenas 16 anos, estava com o companheiro, de 18, em uma motocicleta Honda CG na altura da Avenida Alfredo Nasser, região Central do município, quando perderam o controle do veículo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta da 00h30 e, ao chegar na cena do acidente, as vítimas já estavam sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O óbito dos jovens foi constatado ainda no local e a perícia e o Instituto Médico legal (IML) foram acionados.

A família suspeita que Victor Hugo, que conduzia a moto, tenha perdido o controle da direção ao tentar passar entre o vão do quebra-molas e a calçada.