Garçom diz que clientes não pagaram conta e confusão vira caso de polícia no Setor Marista

O que era para ser uma noite de curtição, acabou saindo do controle e a polícia teve que ser acionada para resolver uma confusão. A briga se formou após um grupo de amigos supostamente ter saído de um bar sem pagar a conta, na madrugada deste domingo (26), em Goiânia.

Por um lado, os colegas afirmam que haviam sido confundidos e que nem ao menos estiveram no bar em questão. No entanto, essa não é a versão apresentada pelo garçom do estabelecimento.

À Polícia Militar (PM), o homem que estava sendo acusado de não pagar a conta afirmou que ele e os amigos estavam sendo ameaçados e que não sabia se os ‘perseguidores’ estavam armados.

Por outro lado, o garçom do bar afirmou que o grupo havia saído do local sem pagar a conta e que logo encontrou o suspeito em um outro estabelecimento.

Assim, ao identificá-lo, o homem teria passado o carro no pé do trabalhador, que para se defender, arremessou o capacete na direção do carro.

Um exame de lesão corporal foi solicitado e a vítima foi orientada a buscar pela delegacia.

Como uma outra versão foi apresentada, uma perícia no veículo também foi pedida. O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).