Homem que ganhou milhões na loteria se arrepende de ter jogado e diz o que queria de verdade

Um homem tirou a sorte grande na loteria, que tantas pessoas sonham diariamente, e levou £ 105 milhões (cerca de R$ 645,2 milhões) para casa. O problema é que isso se tornou um pesadelo para o apostador.

Steve Thomson vive em Londres, na Inglaterra e, antes de alcançar a vitória milionária, vivia uma realidade pacata com a esposa e os três filhos. Ele trabalhava como construtor e os amigos confessaram ao The Sun que era um colega sorridente e querido por todos.

“Steve sente falta do trabalho e de tudo o que vem com ele, como os grandes rapazes com quem trabalhou e as brincadeiras brilhantes que tiveram juntos no local”, contou um dos conhecidos mais próximos ao jornal britânico.

Depois da vitória, ele passou a ser ainda mais caseiro, saindo apenas para passear com os cachorros.

Mas além da introspecção, Steve quis ajudar instituições e doou £ 50 mil (R$ 307 mil) para a escola que os filhos frequentaram, £ 50 mil para um centro médico e £ 100 mil (cerca de R$ 615 mil) para o clube favorito de críquete (um estilo de jogo tradicional na região).

Somente após um ano de sucesso, o sortudo e a família decidiram se mudar para uma mansão maior, com seis quartos, piscina e quadra de tênis. “As crianças finalmente conseguiram seus próprios quartos”, disse o apostador.

Apesar do luxo e do conforto, a única situação que o britânico confessa sentir muita falta é do lazer que mantinha com o antigo estilo de vida. Atualmente, ele julga ser impossível manter os mesmo hábitos, com todos os dígitos na conta.