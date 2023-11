Entreter a cabeça e exercitar o cérebro são atividades que as pessoas estão precisando bastante hoje em dia, principalmente em tempos de muita tecnologia e bastante exposição às telas.

Essa ocupação é bastante recomendada por especialistas da área de saúde mental, além de ser um excelente entretenimento pedagógico para estimular a mente e proporcionar bem-estar físico e psicológico.

Preparamos para você um jogo de palavras em que vai precisar encontrar, em meio a um quadro com uma imagem de um cômodo de uma casa e 02 pessoas sentadas, os 02 rostos que estão escondidos no cenário e no tempo máximo que conseguir.

Só aquelas pessoas com olhar afiado vão conseguir achar os 2 rostos escondidos nesta imagem

(Imagem: Ilustração/Portal6)

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar a figura dos rostos escondidos no quadro do nosso desafio? Como foi a experiência do teste para vocês?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Suas habilidades oculares estão muito acima da média, principalmente por conta do pouco tempo para achar os rostos escondidos e a complexidade do teste que aplicamos.

Confira o Gabarito do CAÇA-PALAVRAS:

