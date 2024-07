Com 2 ingredientes simples você consegue remover a ferrugem deixada pelo botijão de gás

É hora de aprender de um vez por todas a dar adeus àquela sujeira ferrosa impregnada no chão da sua casa

Magno Oliver - 18 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@rainhadolar)

Presente em muitos lares brasileiros, o botijão de gás é um utilitário doméstico essencial para o preparo das refeições e que não vivemos sem.

Sempre acomodado em um cantinho da cozinha, ao lado do fogão ou embaixo da pia, o botijão de gás é uma das fontes mais comuns das famosas manchas indesejáveis de ferrugem no piso

Dessa forma, ferrugem impregnada nos pisos é uma dor de cabeça muito comum para quem cuida de uma casa. Mas, você sabe como resolver esse problema? Uma solução simples viralizou na internet e vai te ajudar.

Apenas dois ingredientes são necessários para tirar a ferrugem do botijão de gás

O perfil no Instagram @rainhadolar viralizou nas redes sociais com uma dica bem tranquila e rápida para você se livrar de vez do problema de ferrugem no piso.

Usando apenas algumas gotas de vinagre de álcool e um pouco de sal, o chão que estava com a sujeira impregnada por conta do tempo que o botijão de gás ficou ali fica limpo em instantes.

Ingredientes da receita

– 1 copo de vinagre de álcool;

– 5 pitadas de sal;

– 1 bucha de limpeza;

– Vasilha para misturar.

Como preparar

Primeiro, pegue a vasilha e coloque o sal e o vinagre. Misture bem os dois e coloque sobre a mancha de ferrugem causada pelo tempo de permanência do botijão de gás no mesmo local.

Depois de aplicada a mistura na região enferrujada, espere por uma hora para que comece a fazer efeito. Em seguida, pegue a bucha, molhe na água com sabão e esfregue toda a região.

Por fim, é só limpar o excesso e está pronto. A ferrugem sai por completo do piso impregnado.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILE RODRIGUES| DICAS (@raynhadolar)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!