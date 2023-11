Therapies Love Kids celebra 9 anos com história de sucesso e tradição

Sucesso desde que iniciou os atendimentos em Anápolis, a Therapies Love Kids comemorou neste domingo (26) uma data especial: o aniversário de 09 anos.

A história da clínica começou com uma pequena unidade na cidade, a Therapies 4 Kids, que era uma franquia de uma rede americana. No local, haviam três salas para atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia.

Com o tempo, a estrutura foi ficando apertada e clínica conseguiu expandir os serviços oferecidos e passou a ofertar atendimentos psicológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogos, além de terapia ocupacional!

Devido ao sucesso, rapidamente o novo local também se tornou pequeno e, durante uma mudança, o proprietário da rede americana precisou se desfazer das sociedades, abrindo as portas para a criação da Therapies Love Kids.

A clínica ganhou um prédio amplo e moderno, o que foi a oportunidade perfeita para que mais de nove tipos de serviços passassem a ser ofertados. Assim, os atendimentos mais uma vez se expandiram, dando espaço para musicoterapia, psicopedagogia, psicomotricidade, neuropsicologia e medicina.

Com o sucesso, uma filial foi aberta na Califórnia, Estados Unidos. Além disso, já existem unidades em Nerópolis, Brasília, Jaraguá e uma nova está prevista para ser lançada no início do ano que vem, em Goianésia.

Atualmente, a Therapies Love Kids conta com mais de 350 funcionários registrados em CLT em todas as filiais, além de mais de 300 estagiários.

E não para por aí, mais de 750 crianças, típicas e atípicas, são carinhosamente atendidas e têm as vidas transformadas.

Contando com inúmeros depoimentos positivos, a clínica ainda conta com reconhecimento pelo serviço de excelência prestado não somente em Anápolis, como em todo o estado de Goiás e nos Estados Unidos.

Em breve, ainda será possível conhecer um pouco mais da linda trajetória da Therapies Love Kids no YouTube.

E a expectativa é de que nos próximos anos que virão, o crescimento ainda possa impactar a cidade e fomentar cada vez mais o empreendedorismo.