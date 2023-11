Vídeo que mostra cachorrinho “voando” de carro em Goiás viraliza e divide opiniões na internet

Uma jovem compartilhou um momento considerado por alguns como engraçado e por outros como preocupante nas redes sociais e acabou viralizando.

Isso porque ela registrou o momento em que o cachorro da mãe “voa” para fora do carro durante um passeio. O caso ocorreu em Caldas Novas.

O vídeo, compartilhado na última terça-feira (21), mostra o cachorro de porte pequeno no colo do irmão da garota, com cabeça para fora da janela do veículo.

Em determinado momento, o pet avista algo e pula para fora do carro em movimento. A jovem também registrou quando pararam o carro para buscá-lo. Apesar do susto, o cachorro não se machucou.

Nos comentários do vídeo, que já conta com mais de 800 mil visualizações, alguns internautas riram da situação.

“Eu quando os meus pensamentos intrusivos ganham a discussão contra os divertidamentes”, disse um.

“Cara, ele não deu um sinal de que ia pular kkkk foi do nada!”, comentou outro.

Porém, outros alertaram para o risco da situação e acharam que os tutores deviam ter tomado mais cuidado com o animal.

“Ô gente, tadinho! Bota uma guia e segura, é perigoso vir um carro atrás ou estar em um lugar movimentado”, afirmou uma.

“Gente, por isso que só ando com o meu na guia”, compartilhou outra.