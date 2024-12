Jovem viraliza ao mostrar quanto praça de pedágio fatura em apenas 24h

Após uma observação de uma hora na beira da estrada, estimativa chegou à casa dos cinco dígitos

Natália Sezil - 03 de dezembro de 2024

Influenciador se dispôs a analisar o tráfego durante uma hora, sentado próximo à praça de pedágio. (Foto: Reprodução)

Internautas se surpreenderam ao saber quanto uma praça de pedágio na BR-153 fatura diariamente, segundo uma estimativa do influenciador Tiago Martins (@carroscomtiago), que compartilhou nas redes sociais o que o levou a uma previsão na casa dos cinco dígitos.

No vídeo, o jovem contou que achou uma sombra e se sentou próximo às instalações da Triunfo Concebra, disposto a contar quantos veículos passavam por lá, durante uma hora.

Ele também separou os registros de acordo com o tipo de automóvel: motos, que pagam R$3,70, carros, que financiam R$7,40, e caminhões, que custeiam R$7,40 por eixo.

Após a coleta de dados na beira da estrada, Tiago voltou para casa e calculou os valores finais: aquela praça de pedágio recolheu, sozinha, R$3.707 provenientes dos automóveis utilitários, R$40 das motocicletas, além de mais de R$14 mil dos caminhões.

O valor total chegou a R$17.759 arrecadados em uma hora, o que levou à estimativa total de R$426.216 recolhidos em apenas um dia. O influenciador aproveitou para deixar claro que esse montante é apenas uma previsão e pode variar: “tem feriado que aumenta o movimento, e também à noite o movimento cai. Porém já dá pra ter uma boa noção”.

Nos comentários, além da surpresa, os internautas também se manifestaram sobre os valores cobrados no local mostrado no vídeo, compartilhando diversas experiências com valores de pedágio mais caros: “entre Pelotas e Rio Grande está R$19,90 para veículos”.

Outro seguidor comentou: “imagina o pedágio para descer pra Santos-SP que custa 36,80 por eixo com um fluxo altíssimo de caminhões em direção ao Porto”.