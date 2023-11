Vizinha pesquisa número da placa e descobre por que carro estava há meses estacionado na rua

Um caso tem rendido bastante comentários na internet após uma vizinha decidir descobrir a verdadeira razão para um carro ter ficado três meses estacionados na calçada da casa dela. O plot twist arrancou algumas risadas.

O jovem Guilherme Ferreira utilizou o perfil do antigo Twitter/X para explicar melhor o caso. Segundo ele, teria saído com o carro para curtir com os amigos e passaria a noite fora, retornando para casa apenas na manhã seguinte.

No entanto, ele parou em um local que não era habituado (uma rua errada). Desde então, o motorista acreditou que o veículo teria sido roubado.

“Meu carro foi roubado há três meses. Fiz boletim de ocorrência, estou esperando para receber o seguro, estava tudo dando “certo”. Até que hoje uma senhora me liga, dizendo que encontrou meu número pela placa do carro”, começou o relato.

Ele explicou que ficou muito surpreso com a idosa telefonando de um número desconhecido e informando que, na verdade, o veículo teria ficado na frente da

“Estava estacionado há meses na frente da casa dela. Acontece que eu estacionei na rua errada em que costumava estacionar e simplesmente esqueci disso (risadas). Eu fui beber com uns amigos e iria dormir fora e voltar no outro dia”, relembrou.

“[Mas] no outro dia, para ir embora, ‘cadê meu carro?'”, contou como ficou se questionando à época. Agora, com toda a situação resolvida, ele pôde recuperar o bem sem maiores transtornos.

Com a grande repercussão, o usuário acabou optando por excluir a conta da plataforma. Porém, os prints dos tweets foram republicados no Instagram. Veja!