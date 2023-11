Tem gente com uma energia tão ruim que a partir do momento que entra em nossa vida, as coisas passam a dar errado. Existem pessoas que não devem ser respondidas, nem no WhatsApp.

Tudo aquilo que impeça sua vida de progredir, deve ser mantido longe, inclusive as pessoas. Atitudes que possam te prejudicar, devem ser banidas.

Preparado para nunca mais responder quem não tem posicionamentos saudáveis com você? Leia até o fim, compreenda atitudes que não te fazem bem e arquive algumas conversas.

6 tipos de pessoas que não devem ser respondidas no WhatsApp

1. Negativas e pessimistas

Aqueles que só enxergam o lado ruim das coisas e esperam que tudo dê errado, devem ser bloqueados imediatamente.

Pessoas que exalam negatividade, por muitas vezes são tóxicas e desacreditam de sua capacidade, então, não se sinta mal em dar um “vácuo” e em querer distância desse tipo de atitude.

2. Pessoas invejosas

Independente de sua religião, uma coisa é certa, a inveja é capaz de consumir toda sua energia e destruir seus objetivos.

Gente que não consegue ser feliz suas conquistas, não tem espaço em sua vida. Abra seu celular, exclua este contato e seja feliz.

3. Pessoas fofoqueiras

O famoso fuxico, às vezes vem de pessoas que você nem imagina, e tirá-las do seu celular e da sua vida é a melhor decisão.

Ao receber qualquer mensagem que questione algum acontecimento que envolva você, arquive a conversa, afinal, aqueles que muito perguntam, tendem a falar coisas que só sabem pela metade.

4. Gente curiosa demais

A curiosidade é um forte atributo de quem gosta de falar pelas suas costas, fique ligado.

Se a pessoa está sempre te perguntando sobre a sua vida, é melhor nem saber o que ela pode fazer com essas informações. Impossibilite que ela veja seus status e evite dor de cabeça.

5. Pessoas críticas

Senso crítico aguçado, em muitos casos, se tornam julgamentos exacerbados. Indivíduos que são assim, tendem a ser péssimos ouvintes e acreditam ter razão em tudo.

Outro aspecto ruim, é a síndrome do “professor de português”, essa galera tende a corrigir tudo o que você diz e faz.

6. Indivíduos controladores

Por fim, tem gente que faz de tudo para controlar os seus passos. E muitos, utilizam o WhatsApp para isso.

Olhando os status, seu visto por último, e até se a palavra “online” está aparecendo em baixo do seu nome. Eu teria medo de ter pessoas assim na minha lista de contatos, fique ligado.

