Inscrições para concurso público da Câmara de Anápolis começam em dezembro

O tão aguardado concurso público da Câmara Municipal de Anápolis está se aproximando do início do período de inscrições.

Conforme o cronograma oficial, publicado no site do Instituto Verbena (banca organizadora do certame), os interessados terão entre os dias 12 de dezembro e 11 de janeiro de 2024 para fazer o registro.

No total, são oferecidas 15 vagas de início imediato, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos de nível médio, técnico e superior.

Vale destacar que será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 100 para os concorrentes de nível médio e técnico, e de R$ 130 para os de nível superior.

Quem for contratado irá recebe salários entre R$ 3.375,90 a R$ 5.122,06, com jornadas de trabalho de 25h semanais.

Para a avaliação dos candidatos, será realizada uma prova objetiva e discursiva, previstas para o dia 28 de janeiro de 2024.

Confira a seguir a lista completa de cargos ofertados:

Nível Médio/Técnico

• Assistente Administrativo

• Assistente Administrativo – Técnico de Informática

• Assistente de Controle Interno

Nível Superior

• Analista Administrativo – Administração

• Analista Administrativo – Analista de Sistemas

• Analista Administrativo – Arquivologia

• Analista Administrativo – Ciências Contábeis

• Analista Administrativo – Economia

• Analista Administrativo – Comunicação Social

• Analista Administrativo – Direito

• Analista Administrativo – Enfermeiro do Trabalho

• Analista Administrativo – Letras

• Analista Administrativo – Pedagogia

• Analista Administrativo – Psicologia Organizacional

• Analista Administrativo – Relações Públicas

• Analista Administrativo – Web Designer

• Analista de Controle Interno

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.