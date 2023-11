Motorista de aplicativo fica surpreso com corrida solicitada por passageiro em Anápolis

Tem dado o que falar no antigo Twitter/X a publicação de um motorista de transporte de passageiros por aplicativo de Anápolis mostrando como foi receber uma solicitação totalmente inusitada na manhã desta segunda-feira (27).

Sérgio Lucas Garcia Máximo, de 24 anos, contou ao Portal 6 que estava trabalhando, por volta de 10h30, quando foi notificado na plataforma da 99Pop.

O cliente estaria saindo do tradicional bar do bairro JK Nova Capital, Buteco do Marcão, sentido ao motel Weekend, na BR-153.

No momento, ele tirou uma foto da solicitação e se divertiu com o caso, devido à surpresa. Em seguida, ele publicou no X: “esse aqui já acordou daquele jeitão”.

Os internautas caíram na risada. “Como eu queria estar”, disse um usuário da rede. Apesar disso, ele confessou não ter realizado a corrida, devido ao destino final.

Esse aqui já acordou daquele jeitão 🤣 pic.twitter.com/BuFuuJUkUh — Sergin was crucified (@sergiomaximoo) November 27, 2023

Mais casos

Engana-se quem pensa que esta é a primeira vez que Sérgio vivencia algo semelhante em Anápolis. No mês de abril, o motorista de aplicativo também recorreu ao perfil do Twitter para expor mais uma corrida inusitada.

Desta vez, o passageiro estava em uma panificadora e solicitou um profissional para levá-lo ao motel em um horário não muito convencional. Porém, mais uma vez o jovem recusou.

“Essas de motel eu não pego não”, brincou, durante a entrevista.