Representação de Homem-Aranha em Goiás causa revolta na web: “era a única referência?”

O Homem-Aranha, amigo da vizinhança mais querido de Nova York, vem causando bastante burburinho, só que bem longe de Manhattan – na verdade, bem aqui em Goiás.

Isso aconteceu após uma página de fãs da Marvel no X, antigo Twitter, divulgar imagens do caracterizado no Brasil.

Utilizando Inteligência Artificial, o perfil “Nerdiario Marvel” publicou artes de como seria se o super-herói vivesse em cada um dos estados brasileiros, baseando-se em estereótipos e marcas culturais mais conhecidas de cada estado.

Entre as representações, várias agradaram os usuários, como o Homem Aranha em Brasília vestindo-se como um presidente, ou no Rio Grande do Sul tomando um chimarrão, ou até mesmo em Minas Gerais, comendo um grande pedaço de queijo.

A caracterização de Goiás, porém, passou longe de cair na graça dos internautas – muito pelo contrário, na verdade.

Isso porque, na imagem, é possível ver o herói na rua, em meio a uma grande concentração de um pó azul, sendo uma clara referência ao incidente do Césio – 137.

“Nem se eu tivesse todo conhecimento da humanidade eu esperaria por essa”, comentou um usuário, em referência a esta retratação.

“A única referência que a IA tinha sobre Goiás é uma mão cheia de césio?”, questionou outro.

Diversos outros internautas também se mobilizaram para questionar a publicação e reclamar da representação.