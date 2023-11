Últimos dias para se inscrever no vestibular da Faculdade Evangélica Raízes

Os candidatos ao Curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes têm poucos dias para se inscreverem para o vestibular 2024/1. Para pagamento através de boleto bancário o prazo vai até o dia 29 de dezembro de 2023. Quem for pagar com cartão de crédito pode fazer a inscrição até o dia 30 de novembro de 2023.

São 60 vagas para o Curso Bacharel em Direito, no período noturno e duração de cinco anos. As provas vão ser realizadas no dia 03 de dezembro de 2023, na sede da Faculdade Evangélica Raízes, que fica na rua Floriano Peixoto, 900 – Centro.

São 20 questões de múltipla escolha e a prova de redação. As informações individuais sobre os locais de provas serão encaminhadas por SMS no dia 02 de dezembro de 2023 e estarão fixadas na portaria da instituição a partir das 12h.

Vestibular

No dia da prova (03 de dezembro), o candidato deverá comparecer portando documento oficial com foto e caneta azul ou preta de corpo transparente. Não será permitido o uso de nenhum aparelho eletroeletrônico, relógio ou qualquer outro acessório como óculos escuros, boné, brincos ou colares.

Durante o período da prova, será permitido o porte de alimentos somente em embalagens transparentes. Isso vale também para garrafas d’água.

Resultados

O gabarito preliminar da prova de conhecimentos gerais estará disponível no dia 03 de dezembro, após às 18h. O gabarito oficial será publicado no dia 07 de dezembro, data que deverá ser divulgada também a lista completa com a classificação dos candidatos.

Os candidatos aprovados poderão fazer suas matrículas a partir das 14h entre os dias 08, 11 e 12 de dezembro.

Para mais informações, consulte o edital AQUI.

Raízes

A Faculdade Evangélica Raízes prepara os acadêmicos para exercerem a advocacia e demais carreiras jurídicas desde o início do curso. Com foco na prática profissional, a unidade possui várias parcerias para gerar oportunidades aos acadêmicos que escolheram o Direito como sua futura profissão.

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Evangélica Raízes atende à população hipossuficiente de Anápolis na área jurídica. Os atendimentos do Núcleo de Prática Jurídica são feitos por meio do EMAJ – Escritório Modelo de Atividades Jurídicas, localizado na sede da Faculdade, além de polos que a Faculdade mantém na Justiça Federal e no Juizado da Infância e Juventude. Os estudantes têm a oportunidade de realizar estágios e projetos desde o início da graduação.

Os estágios não obrigatórios podem ser realizados a qualquer altura do Curso de Direito, em Tribunais, escritórios, Ministério Público e empresas. Já os obrigatórios são realizados a partir do 7º período no Escritório modelo da instituição e seus polos avançados. “Nossos estudantes saem preparados para trabalhar nas mais diversas áreas do Direito, desde a advocacia até carreiras públicas. Para aqueles que desejam prestar concursos, é oferecida base teórica sólida”, destaca a coordenadora da unidade, Professora Maxilene Soares Corrêa.