Dez ações importantes para a rede municipal de educação de Anápolis

Dentre propostas, estão a valorização dos profissionais e melhorar a gestão da merenda escolar

Professor Marcos - 28 de novembro de 2023

(Foto: Arquivo Pessoal/ Marcos Carvalho)

Muito se diz sobre a ausência de propostas factíveis para melhorias. Hoje, quero propor dez ações que poderiam mudar a história da educação em Anápolis.

1- Convocar o cadastro de reservas de pedagogos, evitando a falta de professores na rede, cumprindo o que diz a LDB e ainda valorizando as pedagogas que fizeram o concurso e foram aprovadas.

2- Melhorar o vínculo de contrato das cuidadoras – o credenciamento é péssimo! As cuidadoras são importantíssimas e precisam ser valorizadas. O ideal seria concurso ou processo seletivo.

3- Realizar concurso para auxiliar de educação – as professoras da educação infantil estão esgotadas. São muitos estudantes, e uma parte com necessidades específicas, que precisam de suporte adequado.

4- Valorizar os grandes quadros da rede municipal – nossa rede é composta por centenas de professoras e professores com formação muito qualificada, que poderiam contribuir partilhando seu conhecimento.

5- Realizar um novo concurso para auxiliar de limpeza e merenda, e encerrar a terceirização que provocou tanto caos em nossa rede – lembrando sempre que servidor efetivo contribui para o ISSA, o que fortalece o instituto e a aposentadoria.

6- Investir num programa de mestrado em rede, voltado para a educação básica, valorizando nossos professores e possibilitando o aperfeiçoamento tão sonhado – uma parceria com a UEG e o IFG seriam incríveis.

7- Descentralizar e melhorar a gestão da merenda, investindo mais recursos – a merenda escolar é importantíssima para nossos estudantes, principalmente os de baixa renda que tem nessa a principal refeição do dia.

8- Valorizar os servidores administrativos da Secretaria, que muitas vezes são deixados de lado, criando programas de incentivo à qualificação.

9- Voltar a utilizar os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, resgatando a autonomia dos professores e escolas na escolha do material.

10- Reconhecer o trabalho das diretoras e coordenadoras com mais autonomia, respeito ao trabalho e diálogo, além de reconhecer a grande contribuição delas para o funcionamento das unidades de ensino.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.