Goiânia pode ganhar “calçada sertaneja” para homenagear nomes importantes da música no Brasil

Proposta foi incluída dentro do Centraliza, projeto de revitalização do Centro da capital

Pedro Hara - 13 de dezembro de 2024

Avenida Goiás, que vai receber calçada sertaneja caso o projeto seja aprovado. (Foto: Divulgação)

Nos próximos anos, Goiânia pode ganhar uma “Calçada Sertaneja”. A proposta, de autoria do vereador Lucas Kitão (UB), foi apresentada como emenda ao Centraliza, projeto de revitalização do Centro da capital que está em tramitação na Câmara Municipal.

A iniciativa pretende homenagear artistas, compositores, produtores e personalidades que contribuíram para a promoção da música sertaneja.

A análise da proposta será feita pela relatora da matéria, Kátia Maria (PT). Caso seja aprovada, a emenda será incorporada ao projeto, que seguirá para a segunda e última votação no Plenário.

Está prevista que a Calçada Sertaneja seja instalada na Avenida Goiás, entre a Avenida Paranaíba e a Praça Cívica. As homenagens seriam realizadas por meio de blocos de concreto colocados no canteiro central da via.

“Nossa ideia é incentivar e valorizar a música sertaneja. A inspiração vem da famosa ‘Music Row’, de Nashville, e o objetivo é transformar a calçada em um ponto turístico relevante, atraindo fãs e promovendo essa cultura na região. Por isso, apresentamos a emenda ao projeto do Centraliza, para engajar o público e revitalizar o Centro”, explica Kitão.