Morte de corretor, de 34 anos, causa comoção em Goiânia: “que Deus o receba de braços abertos”

Profissional foi lembrado pelo carisma, simpatia e profissionalismo que sempre exibiu

Davi Galvão - 28 de novembro de 2023

Gabriel Medeiros faleceu nesta terça-feira (28). (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Esta terça-feira (28) marcou um triste dia para os goianienses, que receberam a notícia a respeito do falecimento do corretor de imóveis Gabriel Andrade de Medeiros, de 34 anos.

O velório do profissional teve início às 12h, no Parque Memorial, e se estendeu até às 16h.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás publicou uma nota de pesar em homenagem a Gabriel, onde exaltou os anos de dedicação e serviços por ele prestados.

Nas redes sociais, familiares e conhecidos expressaram os pêsames com relação ao falecimento.

“Sempre foi e sempre será luz! Que todos que te conheceram nesta vida tenha o privilégio de te reencontrar na próxima!”, escreveu uma amiga.

“Meu querido Gabriel, que Deus o receba de braços abertos e com um belo sorriso no rosto, assim como você sempre foi. Hoje a notícia logo cedo foi bem dura… Me lembrarei de você sempre com muita alegria e carinho, pois é o que você era!”, desejou outra colega.

“Descanse em paz meu amigo, só quem te conheceu sabe o quanto seu coração é bom. Não acreditei quando vi a notícia, que Deus te recebe de braços abertos”, lamentou mais um.