Goiás: professor universitário espancado não resiste e morre após dias internado

Vítima foi agredida com pedaços de tijolo, socos e chutes

Gabriella Pinheiro - 08 de julho de 2025

Professor Marco Antônio de Oliveira Viu. (Foto: Reprodução)

Após 9 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, o professor Marco Antônio de Oliveira Viu, de 58 anos, faleceu na última segunda-feira (07). O profissional foi espancado por quatro homens em um estacionamento em Jataí, na madrugada de domingo (29). Os supostos autors foram presos.

A vítima era docente de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Em nota publicada nas redes sociais, a Diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato), lamentou o ocorrido.

“Sua partida representa uma perda irreparável para a UFJ e para toda a comunidade acadêmica, que hoje chora a morte de um educador comprometido com o ensino público, gratuito e de qualidade”, diz.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Marlon Luz, ao Jornal Opção, a vítima foi agredida com pedaços de tijolo, socos e chutes, além de ser pisoteada e ter sido acertada no peito e na cabeça.

Quando questionados, os suspeito ficaram em silêncio. A hipótese apontada pela polícia é que a vítima e os envolvidos teriam tido um desentendimento no estacionamento porque o professor estava perto de um dos carros dos suspeitos.

Imagens registradas pela câmera de segurança flagraram o momento em que os supostos autores – que são amigos e não conheciam o professor – cercaram a vítima.

No momento, a Polícia Civil (PC) aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia. O caso deve ser investigado.

Veja a nota completa:

“É com profunda tristeza e consternação que a Diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) recebe a notícia do falecimento do professor Marco Antônio de Oliveira Viu, da Universidade Federal de Jataí (UFJ), vítima de uma brutal agressão ocorrida no último dia 29 de junho.

O professor Marco Antônio foi mais uma vítima da violência que insiste em ceifar vidas e abalar famílias, comunidades e instituições. Sua partida representa uma perda irreparável para a UFJ e para toda a comunidade acadêmica, que hoje chora a morte de um educador comprometido com o ensino público, gratuito e de qualidade.

O Adufg-Sindicato reforça seu repúdio veemente a todo e qualquer ato de violência e reitera a necessidade de que os responsáveis por esse crime covarde sejam responsabilizados com o máximo rigor da lei.

A Diretoria se solidariza com os familiares, amigos, colegas e estudantes do professor Marco Antônio e se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor.”

