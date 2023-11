Os signos que vão começar dezembro com sorte e podem até jogar na Mega-Sena

Fim de ano poderá ser abençoado com a contemplação da bolada, trazendo muita felicidade para alguns nativos

Gabriella Licia - 28 de novembro de 2023

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O cenário ficará maravilhoso para alguns signos que vão começar dezembro com sorte e podem até arriscar uma fé na Mega-Sena, com mais chances de faturar um bom dinheiro no fim de ano.

Nesta época festiva, é comum vermos uma infinidade de pessoas buscando por mais chances de lucrar um bom dinheiro. Além disso, o valor acumulado da Mega de Virada é capaz de deixar qualquer um com brilho nos olhos, certo?

E, acredite ou não, algumas pessoas estarão mais aptas a ganharem essa bolada para recompensar todo o sofrimento do ano de 2023. Assim, será possível quitar tudo em aberto, além de viajar para o local tão sonhado no Réveillon.

Se ficou curioso para saber de quais signos estamos falando e como fazer para conseguir esse feito tão incrível, é bom conferir a lista abaixo, juntamente das dicas que o horóscopo separou para cada um. Veja só! (Leia com o Sol, ascendente, Mercúrio e Júpiter).

Os signos que vão começar dezembro com sorte e podem até jogar na Mega-Sena:

1. Gêmeos

Os geminianos poderão finalmente ter uma guinada surpreendente não somente em dezembro, mas ao longo de todo o ano de 2024. Com isso, será possível fazer boas escolhas de número e serem contemplados com uma bolada na loteria.

Confie na sua intuição e dê uma atenção aos números 5, 14, 23, 39 e 54.

2. Leão

Os leoninos conseguirão receber excelentes notícias antes do dia 31 de dezembro. A sorte está mais perto e intensa do que nunca. Não desperdice as chances e se arrisquem com as oportunidades.

Bons números para este momento são 1, 10, 19, 27 e 44.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos estão cansados de saber que já são naturalmente mais sortudos que os demais signos. Isso porque esses nativos são regidos por Júpiter, que é o astro da sorte.

Neste fim de ano, enquanto o Sol segue nesta casa, é bem possível que eles consigam um feito incrível na loteria, caso arrisquem nos bilhetes dourados.

As sugestões de números são 8, 17, 26, 33 e 51.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!