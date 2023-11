Fazendeiro é morto e advogado fica gravemente ferido após atentado com arma de fogo em Quirinópolis

Vítimas foram encontradas dentro de caminhonete, em canavial localizado na zona rural do município

Da Redação - 29 de novembro de 2023

Caminhonete de fazendeiro foi atingida por disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Um caso misterioso chamou a atenção em Quirinópolis, cidade no Sul Goiano, após um fazendeiro de 83 anos ser assassinado e o advogado dele, de 40 anos, ficar gravemente ferido, após um atentado com arma de fogo.

A ocorrência se deu por volta das 06h desta quarta-feira (29), na zona rural do município, em uma região de canavial.

As vítimas se encontravam dentro de uma caminhonete, que estava com o vidro estilhaçado do lado do carona e marcas de tiro no para-brisa.

Jefferson Cury, empresário e fazendeiro da região, não resistiu aos disparos e morreu ainda no local.

Já o advogado Leonardo Ribeiro Nalesso foi levado por uma testemunha para o Hospital de Caçu, cidade a uma hora de Quirinópolis, em estado gravíssimo.

Ainda não se sabe os motivos que possam ter ocasionado o atentado contra os dois homens. Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.