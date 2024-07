Governo de Goiás sorteia R$ 200 mil; veja como participar e ter chances de ganhar

No total, 158 pessoas serão premiadas e resultado será divulgado na quinta-feira (25)

Gabriella Pinheiro - 23 de julho de 2024

(Foto: Marcelo Casal JR / Agência Brasil)

Moradores de Goiás terão a chance de conquistar prêmios em dinheiro na 91ª edição do sorteio do programa Nota Fiscal Goiana. A iniciativa distribuirá até R$ 200 mil.

No total, 158 pessoas serão contempladas na próxima quinta-feira (25). O anúncio dos ganhadores acontecerá, às 10h, na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia. A lista pode ser conferida no site oficial do programa.

De acordo com a pasta, será oferecido um prêmio de R$ 50 mil, além de três premiações de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

Participam do sorteio, os consumidores cadastrados na iniciativa e que inseriram o CPF na nota fiscal no momento das compras feitas durante junho de 2024. A cada R$ 100, um bilhete é gerado de forma automática para concorrer às gratificações.

Segundo a secretaria, novos inscritos também participam do programa com documentos fiscais não pontuados. Mais de 3,8 milhões bilhetes estão inclusos na nova edição.

Além da possibilidade, a iniciativa também oferece descontos de até 10% no pagamento do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).