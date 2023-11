Terminal Praça da Bíblia viraliza nas redes sociais e não foi por um bom motivo

"É o lugar que eu pago R$ 4,30 pra ficar vendo o que tá acontecendo, porque sempre tem alguma coisa", afirmou influencer

Davi Galvão - 29 de novembro de 2023

Terminal da Bíblia viralizou no Instagram com histórias engraçadas dos usuários. (Foto: Instagram/@indioinjusticadoficial)

Para os goianienses que necessitam utilizar diariamente o transporte público, são várias as histórias que acabam colecionando, algumas boas e outras nem tanto, mas que ainda valem a lembrança.

E de todos os locais da capital, um que se destaca quando o assunto é ônibus e acontecimentos marcantes é o Terminal Praça da Bíblia, que já leva até certa fama na cidade.

É justamente nessa premissa que um vídeo postado pelo perfil @indioinjusticadoficial no Instagram e que já conta com mais de 200 mil visualizações voltou a viralizar, fazendo graça dessa rotina agitada da estação.

“É o lugar que eu pago R$ 4,30 pra ficar vendo o que tá acontecendo, porque sempre tem alguma coisa acontecendo”, brincou.

A citar alguns dos episódios mais marcantes ocorridos no terminal, o perfil relembrou o caso da “maluca das sombrinhas”, se referindo a uma personalidade que ficou bastante conhecida por sempre andar com o apetrecho e pregar a palavra de Deus.

Além disso, fez certa graça com uma situação um tanto quanto desagradável, mas que infelizmente ocorre nos arredores.

“Se alguém nunca enfiou a mão [para furtar] no bolso da sua camisa, da calça ou na sua bolsa, então você tem sorte”, afirmou.

Nas imagens, também relembrou algumas outras histórias que marcaram o lugar, como o de uma senhora que simplesmente abaixou as calças para fazer as necessidades em meio a multidão, e também as inúmeras brigas que já foram presenciadas e protagonizadas pelos passageiros.

“Para que pagar UFC se você pode vir aqui para assistir as brigas que tem? É só comprar uma cadeira de praia, sentar ali do outro lado e ficar esperando, porque sempre acontece baixaria”, fez graça.

Nos comentários, os internautas também compartilharam algumas histórias peculiares que presenciaram no tão famoso terminal.

“Mano, na última vez que passei por lá, um cego tentou se jogar embaixo do ônibus eu salvei ele e ele me cobriu de bengalada”, relatou um.

“Já fui assaltado nesse terminal, levaram R$ 2, só entreguei porque o moleque estava com uma faquinha de cortar pão”, lamentou outra.