6 faculdades que pagam até bem e quem faz elas consegue terminar em 2 anos

Magno Oliver - 30 de novembro de 2023

Existem algumas faculdades que remuneram até bem e quem faz elas conseguem terminar no tempo máximo de até 2 anos.

Com a falta de oportunidades, muita gente tem buscado uma universidade para conseguir um trabalho, só que no menor tempo possível.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões em que você conquista o tão sonhado diploma no tempo máximo de 2 anos.

1. Gestão Comercial

Esse curso ensina sobre gerenciamento e liderança de equipes de vendas e marketing em empresas e organizações de diversos setores. Com um diploma não mão em 2 anos, o profissional tem uma média salarial de cerca de R$ 5.000 a R$ 15.000.

2. Segurança Pública

Dentre as faculdades, há um curso que prepara estudantes para atuar em áreas relacionadas à segurança e ordem pública, além de ser importante e útil para quem pretende prestar concursos públicos em cima do campo de atuação. A média salarial pode começar com remunerações de R$ 6.000 e atingir valores maiores, a depender apenas da posição hierárquica do profissional.

3. Logística

Uma graduação que prepara profissionais para cuidarem do gerenciamento eficiente do transporte, armazenamento e distribuição dos produtos de uma empresa, indústria, entre vários outros ramos do comércio e indústria. É uma profissão essencial para quem tem um negócio e precisa cuidar dessa parte de gerenciamento com maestria e o mínimo possível de erros. Os analistas em logística iniciam a profissão com salários de R$4.500,00, enquanto os gerentes podem receber até R$26.000,00.

4. Gestão de Recursos Humanos

Como tecnólogo em RH, o estudante aprende assuntos relacionados ao gerenciamento de pessoas nas organizações, gerir e desenvolver planos de carreira e estratégias institucionais. O salário inicial começa em R$ 4.500 e pode chegar a R$ 25.000

5. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Uma faculdade rápida e bem remunerada com ganhos de R$ 3.500 a R$ 7.000 mensais, podendo chegar a R$ 12.000 para um profissional sênior. Esse curso ensina computação em nuvem, desenvolvimento web em HTML, engenharia de software, entre vários outros assuntos.

6. Estética e Cosmética

Um curso de nível técnico que forma profissionais para realizarem procedimentos estéticos faciais e também corporais. É a área que mais cresce no Brasil e que mais fatura com procedimentos de cuidado com a beleza e o corpo. O nível inicial do salário de um profissional formado em Estética e Cosmética é de R$ 3.500 a R$ 7.000 para níveis mais altos.

