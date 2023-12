Motoristas podem cobrar teste de qualidade em postos de combustíveis em Anápolis

Testagem é gratuita e pode ser feita em poucos minutos, determinando se o produto está regular ou adulterado

Augusto Araújo - 30 de novembro de 2023

Abastecimento em posto de gasolina. (Foto: Procon Anápolis)

Diante das diversas oscilações no preço dos combustíveis, muitos motoristas podem ficar em dúvida em relação à qualidade do produto que está sendo oferecido nas bombas dos postos de Anápolis.

No entanto, os condutores não estão desamparados nesse momento e podem cobrar para que os frentistas façam uma testagem gratuita, para aferir se o líquido está nos conformes da lei.

De acordo com uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), todos os postos de combustíveis são obrigados a terem um kit para teste da qualidade da gasolina.

Além disso, a testagem deve ser feita na frente do consumidor, misturando-se 50 mL de uma mistura com água e sal, e 50 mL do combustível.

Pela determinação da ANP, a taxa de etanol anidro na gasolina deve ser de, no máximo, 27% para gasolina comum e aditivada.

Sendo assim, os dois líquidos devem ser colocados em um tubo de 100 mL e aguardam-se 15 minutos. Após esse tempo, o etanol que estava na gasolina se separa e é transferido para a água, deixando o combustível por cima.

Se o resultado der até 63 mL da mistura de água e sal, tudo está dentro do exigido pelas normas. Agora, se estiver além disso, aí então a gasolina estará adulterada.

Já no caso do etanol, o método é diferente. Nas bombas do combustível, existe um aparelho (termodensímetro) na parte lateral, para indicar a qualidade do produto.

Assim, o líquido deve ser transparente, sem impurezas ou coloração. A linha vermelha, que indica a densidade, deve estar abaixo ou, no máximo, no mesmo nível do etanol.

Caso o motorista perceba qualquer irregularidade nesses critérios, ele deverá acionar o PROCON Anápolis, via WhatsApp (62) 3902-1365, pelo telefone (62) 3902-1832 ou pelo Disque Denúncia 151.