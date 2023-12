3 signos que vão se curar das feridas do passado voltando a ser feliz de novo com o amor

Os traumas estiveram falando mais alto nos últimos meses, mas agora é hora de um grande recomeço

Gabriella Licia - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

As notícias vão melhorar para alguns signos que vão se curar das feridas do passado e voltar a ser feliz com um novo amor que está prestes a invadir as portas do coração. E aí, acha que está preparado?

Os traumas estiveram falando mais alto nos últimos meses e esses nativos apenas fugiram de todas as possibilidades de amor.

Acontece que ninguém é totalmente feliz sem alguém para dividir a vida e compartilhar uma paixão saudável.

A ocitocina e dopamina (hormônios liberados quando estamos apaixonados) são fundamentais para todas as pessoas e os astros estarão colaborando para que este fim de ano seja mágico e repleto de felicidade para alguns nativos.

Aproveitem este momento para se entregar em uma relação estável, que está mais próxima do que imagina.

Confira agora de quais signos estamos falando com a lista abaixo. (Leia com o Sol, ascendente e Vênus).

3 signos que vão se curar das feridas do passado voltando a ser feliz de novo com o amor:

1. Câncer

Os cancerianos podem tranquilizar a mente e o coração, pois quem há de chegar virá para trazer muita paz e certezas para os nativos. Será um amor tão puro que, no início, pode soar até meio duvidoso.

Mas não se preocupem! Está tudo bem amar, ser amado e cuidado também.

2. Escorpião

Os escorpianos não ficarão para trás e poderão receber a grande sorte na loteria do amor nesse fim de ano.

Apesar de todos os traumas de 2023, de todos os ficantes que não deram certo e dos ‘blocks’, ainda há chances para o amor.

Existe alguém pertinho, se esforçando para conquistar sua confiança e é preciso dar um voto para vocês. Essa relação tem tudo para dar certo.

3. Capricórnio

Por fim, mas não menos importante, os capricornianos também vão sair da zona de solteirice e solidão com um romance incrível que está pertinho de iniciar. A compatibilidade de vocês será algo totalmente ímpar.

Não sinta tanto medo de um recomeço e experimente se jogar nessa aventura.

