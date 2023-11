Um novo amor está chegando para as pessoas destes 3 signos

Gabriella Licia - 29 de novembro de 2023

Casal jantando junto. (Foto: Ilustração/Pexels/Katerina Holmes)

Sim! A paixão está no ar e haverão alguns signos que serão contemplados com um novo amor que está chegando de mansinho para arrancar suspiros e dar uma virada de chave nessa história de decepções consecutivas.

Para os sortudos, a principal dica é que abram os corações para esses recomeços. É tempo de felicidade, de conquistas e de compartilhar o amor. Aproveite a energia natalina que já está chegando e se jogue nas oportunidades que o universo estará concedendo em breve.

Alguém está se aproximando. Essa pessoa tem tentado contato, tem avaliado melindrosamente como ganhar seu coração. Só é preciso um passe-livre para que tudo se torne uma realidade e vocês desfrutem de um romance de novelas.

Ficou curioso para saber de quem estamos falando? Então confira a lista abaixo e veja ainda quais as dicas que o horóscopo liberou para cada signo. Olha só! (Leia com o Sol, Lua, Vênus e ascendente).

Um novo amor está chegando para as pessoas destes 3 signos:

1. Touro

Os taurinos solteirões finalmente conseguirão encontrar uma paixão confortável, romântica, sólida e com bons ideias de futuro. Sabe aquela pessoa que chega com os dois pés, fazendo planos e com certeza do que quer?

São esses que deixam os nativos arrepiados e são os mesmos que aparecerão neste mês de dezembro. Não sintam medo e se joguem sem medo!

2. Escorpião

Os escorpianos não ficarão para trás e conseguirão também um cobertor de orelha para o fim de ano. A química entre quatro paredes será de deixar qualquer um com inveja.

Vocês conseguirão ser muito compatíveis e realizar muitos sonhos juntos, incluindo viagens incríveis.

3. Sagitário

Não será efêmero! Só para começar a explicar, esse romance do sagitariano virá para fazer história! Você conseguirá encontrar alguém com a energia tão leve quanto a sua. Será algo totalmente novo e impressionante.

Só tome cuidado para não deixar a chance passar despercebida! Essa pessoa já está muito apaixonada no nativo!

