Moradora de Anápolis luta pela vida de filho que nasceu com má-formação no coração

Criança, que deveria ter sido operada logo após o parto, está esperando por vaga de UTI neonatal para cirurgia fundamental

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2023

Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia. (Foto: Agência Brasil Central)

Uma moradora do Residencial Gabriela, em Anápolis, está passando por um momento delicado enquanto luta pela vida do próprio filho.

Ao Portal 6, a avó do recém-nascido, Jovelina Gomes da Silva Costa, trabalhadora autônoma, explicou que a criança nasceu com uma má-formação no coração, que impede a circulação do sangue pelo corpo da forma devida.

Como em Anápolis não havia médicos especialistas nessa condição, a mãe, de 30 anos, acabou sendo encaminhada para o Hospital Estadual da Mulher (HEMU), em Goiânia.

Dessa forma, assim que ela desse à luz, o bebê seria operado para corrigir a má-formação, já que o risco de mortalidade é muito alto nessas condições.

No entanto, após o parto, realizado na última terça-feira (28), a cirurgia ainda não foi realizada. Isso porque, segundo Jovelina, o HEMU estaria esperando abrir uma vaga de UTI neonatal para receber o garoto.

Sendo assim, o menino segue internado em um leito de enfermaria, onde recebe procedimentos de estabilização. A mãe, por sua vez, teria recebido autorização de uma assistente social para ficar em um quarto no próprio hospital.

A reportagem tentou contato com a comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), responsável pela administração da unidade hospitalar, para obter um boletim médico a respeito da saúde da criança.

No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve uma resposta.