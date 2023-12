Seguindo esses passos você vai fazer um chuveirão caseiro para usar nos dias quentes

Essa simples solução vai transformar seu quintal em um oásis refrescante

Ruan Monyel - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal WD Pinturas e Efeitos)

Com a onda constante de calor, muitas vezes buscamos maneiras criativas e econômicas para nos refrescar. Uma opção divertida e acessível é a criação de um chuveirão caseiro.

Essa simples solução vai transformar seu quintal em um oásis refrescante. Com poucos materiais, você pode mandar o calor para longe.

O dono do canal no Youtube, WD Pinturas e Efeitos, Denis Bezerra foi responsável pela dica que vem caindo no gosto da galera. Leia e aprenda como fazer seu chuveirão.

Seguindo esses passos você vai fazer um chuveirão caseiro para usar nos dias quentes

Com esse calor, qualquer solução para se molhar é extremamente válida. É com poucos recursos e mão de obra rápida, você vai garantir um refresco para sua família.

Para montar seu chuveirão caseiro, é bem simples, basta ter oito joelhos para os tubos, sete “T” para adaptar o encanamento, e pouco mais de 2 metros de canos PVC.

Aqui vão as medidas dos recortes de cano, necessárias para a montagem do equipamento: Quatro pedaços de 30 centímetros cada, oito recortes com 7 centímetros e dois pedaços de cano com 14 centímetros.

Aí é só realizar a montagem do eletrodoméstico, conectando todas as partes do tubo para que ele fique funcional e no tamanho certo.

Depois, com o auxílio de uma furadeira, faça buracos por toda a extensão do equipamento, conecte na saída de água e voialá, seu aliado contra o calor está pronto.

Agora, com seu chuveirão caseiro em funcionamento, aproveite os dias quentes com uma refrescante e divertida experiência.

Você também pode adaptar o equipamento a uma base de madeira, para colocá-lo em outros lugares, além de pintar o cano para melhorar a aparência do seu chuveiro.

Lembre-se de ser consciente quanto ao uso da água e divirta-se criando momentos fresquinhos com a sua família, tomando um bom banho no espaço ao ar livre do seu quintal.

Confira o vídeo e veja o passo a passo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!