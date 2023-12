6 utilidades do gelo que são incríveis e poucos conhecidas

Alguns usos incomuns do produto vão facilitar seu dia a dia

Ruan Monyel - 02 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Nesse calorão, refrescar as bebidas é uma boa pedida, mas existem utilidades do gelo que poucos conhecem e são incríveis.

Ter o item em casa é uma necessidade e alguns usos incomuns do produto, vão facilitar seu dia a dia.

Ajudar a refrescar a casa, melhorar alimentos, e até mesmo para fins estéticos, o cubo de gelo é seu aliado número 1 em seus afazeres diários. Leia e se surpreenda.

1. Refrescar o ambiente

Ultimamente, ondas de calor intensas assolam diversas regiões do país, e na falta de um aparelho de ar-condicionado, o gelo é fundamental.

Colocá-lo em um recipiente, próximo a janelas ou ao ventilador, ajuda a amenizar o calor, além de umidificar o ambiente.

2. Remover chiclete

Chiclete grudado nas peças de roupa é um acontecimento terrível, e aparentemente, difícil de ser solucionado.

As “pedrinhas geladas” do seu congelador são infalíveis nessa situação. É só esfregá-la na peça do avesso e a goma de mascar vai endurecer e se soltar facilmente.

3. Tirar gordura de alimentos

Comidas com muito caldo, em alguns casos, ficam repletas de gordura e tiram o apetite de muita gente.

Para retirar o excesso de “banha”, basta pegar alguns cubos de gelo e acrescentar ao fim do preparo, agora mexa até a gordura a aderir ao gelo e então retire as pedrinhas antes que elas derretam.

4. Deixar o arroz esquentado com aparência de novo

Particularmente, faço parte das pessoas que não comem arroz esquentado, mas depois dessa dica, todo arroz vai parecer recém cozido.

Basta colocar dois cubos do produto no arroz e esquentá-lo normalmente, assim ele fica soltinho e com sabor de novo. Se o gelo tiver algum sabor, garante mais tempero a preparação.

5. Tirar manchas

Essa dica é extremamente útil para quem tem crianças em casa, afinal, manchar roupas é quase tarefa obrigatória dos pequenos.

Basta passar alguns cubos de gelo levemente na mancha, secando a umidade com uma toalha e assim, a sujeira vai sumir como um passe de mágica.

6. Diminui a dor de fazer as sobrancelhas

Fechando a lista em grande estilo, atenção meninas, aquela dor terrível na hora de tirar a sobrancelha é coisa do passado.

Basta aplicar o gelo por alguns segundos antes de remover os pelos. Devido a baixa temperatura, o produto é capaz de anestesiar a área e diminuir a dor. Essa dica é uma “mão na roda” para quem trabalha como designer de sobrancelha.

Agora é a hora de testar todas essas dicas, vamos?

