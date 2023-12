Com direito a super tela e pipoca gourmet com azeite, novas salas de cinema de luxo chegam em Goiânia

Novidade deve ser inaugurada na capital já na próxima sexta-feira (1º)

Samuel Leão - 02 de dezembro de 2023

Novas salas da Kinoplex. (Foto: Divulgação)

Está chegando em Goiânia o que promete ser um novo conceito em cinema, com a inauguração da primeira Sala Platinum, equipada com tecnologia de ponta em som e projeção, poltronas e bandejas retráteis e até cardápio exclusivo.

A novidade é um lançamento do Kinoplex Goiânia Shopping, e será inaugurada na próxima sexta-feira (1º). Com capacidade para 84 espectadores, a experiência é complementada pela enorme tela de 8,90m por 4,80m.

Para acessar a sala, ainda foram preparados guichês preferenciais para agilizar o atendimento, tanto na bilheteria quanto bomboniere. Um toque de sofisticação também é dado pela pipoca gourmet com azeite, seguindo a tendência de cinemas europeus.

“A inauguração da nossa mais nova sala Platinum no Kinoplex Goiânia Shopping reflete o nosso constante empenho em oferecer não apenas filmes excepcionais, mas também um ambiente que redefine os padrões de conforto e tecnologia. Nosso objetivo é sempre criar momentos únicos e memoráveis para os cinéfilos, onde a magia do cinema se encontra com o luxo e a inovação’’, contou Patrícia Cotta, diretora de Marketing do Kinoplex.

Ainda foi criado o Kinopass Primeira Classe, um passaporte exclusivo com cinco ingressos para as salas, os quais valem todos os dias. A reserva de assentos pode ser realizada pelo site, sem nenhuma taxa adicional.