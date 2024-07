Lugares para se conhecer em Anápolis com culinária típica de outros estados

Portal 6 preparou uma lista com restaurantes que trouxeram novos sabores para a cidade, contando também um pouco da história de cada um

Samuel Leão - 09 de julho de 2024

Empreendedores trouxeram culinária típica de outros estados para Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Por muito tempo, goianos dispunham de poucas alternativas culinárias para diversificarem o tradicional “arroz com feijão”, a galinhada com pequi e outros pratos típicos locais.

Com a chegada crescente de pessoas e empresários de outras regiões do país, surgem opções variadas de pratos que representam as culturas de vários cantos do Brasil, agora situadas também na “Manchester goiana”.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 4 opções de restaurantes – um para cada uma das macrorregiões brasileiras (Norte, Sul, Nordeste e Sudeste) – que trouxeram novos sabores para Anápolis, contando também um pouquinho da história das pessoas por trás desses empreendimentos.

Pampas Grill

Vindo do Rio Grande do Sul em 1992, Moacir Buffet, atualmente com 61 anos, inaugurou a churrascaria Los Pampas, que funcionou por décadas na Avenida Brasil Sul, sendo reconhecida como uma das principais churrascarias da cidade.

Com o dom para a comida até no sobrenome, ele veio da cidade de Nova Bréscia, onde há a tradição dos locais saírem para montarem churrascarias nos mais diversos cantos do país. Recentemente, abriu o Pampas Grill, no bairro Jundiaí, mantendo a tradição iniciada em há 30 anos.

“A picanha é um prato tradicional, muito reconhecido. Mas alguns outros que trouxemos e que caíram nas graças da população foram o arroz carreteiro e a costela no bafo, saem muito bem”, revelou.

Com uma variedade de opções gaúchas, o churrasco é apresentado aos clientes por garçons que carregam grandes espetos, com inúmeros preparos de peças variadas, que inclusive já foram provadas por diversas celebridades, das quais Moacir orgulhosamente ostenta fotos tiradas nas ocasiões. O novo ponto do estabelecimento fica situado ao lado do feirão do Jundiaí.

Empório Paraense

Aline Bendis, pedagoga, largou o curso de psicologia para cuidar da própria mãe, que tinha problemas de saúde. Em Belém do Pará, ela era dona de um salão de beleza, mas, ao perder a mãe, decidiu deixar a cidade para sondar novos horizontes.

“Há 6 anos estou por aqui, e eu resolvi vir para Goiás porque eu gosto daqui mesmo, os goianos são muito acolhedores. Aqui tem muito trabalho, e quem vem para cá trabalhar e quer crescer realmente cresce”, disse.

Ela revelou ter percebido a grande presença de nortistas e nordestinos em Anápolis, resolvendo vender açaí, no estilo puro do Pará. Ela trouxe o produto do estado natal e passou a vendê-lo congelado em feiras, com farinha de tapioca, e percebeu a procura aumentando.

“As pessoas perguntavam pelo camarão, então eu pedi contas do meu trabalho, no Assaí Atacadista, e resolvi me dedicar. Começamos pelo delivery e, depois que passou a pandemia, abri o restaurante Empório Paraense no Recanto do Sol. Logo iremos abrir também uma loja em Goiânia”, comemorou.

Aline incorporou pratos típicos como o tacacá, o arroz paraense, o camarão, o açaí tradicional e ainda outros, preparando um menu degustação que apresenta a culinária paraense para os goianos, possibilitando, muitas vezes, o primeiro contato das pessoas com tais sabores.

Acarajé da Bahia

O casal Naiara Santos e Gerisvan Souza, ambos de 37 anos, são baianos apaixonados pela própria culinária. Depois de algum tempo em terras goianas, decidiram trazer iguarias da Bahia para tentarem abrir o próprio negócio.

“Chegamos aqui em 2002 e sempre mexemos com acarajé lá na Bahia. No começo, eu trabalhava no Armazém Goiás e minha esposa em um posto de saúde, então montamos uma barraca de acarajé para completar a renda”, revelou.

Com dedicação, eles conseguiram conquistar uma clientela fiel e emplacaram o “Acarajé da Bahia”, prato com massa de feijão fradinho e recheio de camarão, frito no azeite de dendê e conhecido no continente africano como Akara. Outra opção oferecida também são as tapiocas.

Assim, montaram o food truck às margens da badalada Avenida São Francisco, produzindo o prato desde 2006. Por lá atendem amantes da culinária baiana e também clientes de primeira viagem, curiosos para conhecerem as delícias da Bahia.

Mineiro Delivery

Situado no bairro Santa Maria de Nazareth, o Mineiro Delivery trabalha com vários pratos trazidos da culinária de Minas Gerais para Anápolis. A galinhada e a carne de panela são algumas das opções disponibilizadas “no jeitim” do estado.

O estabelecimento trabalha apenas com entregas, oferecendo opções que contam com o queijo minas – ingrediente que não podem faltar na mesa dos mineiros.

Eles seguem um modelo de embalagens em “boxes” – aquelas caixinhas quadradas que servem tanto como transporte quanto como recipiente para comer.