Confeiteira comete erro e acaba tendo que ficar com bolo encomendado; veja o diálogo

Profissional lamentou a situação, mas cliente foi inflexível: "pelo amor de Deus, mulher"

Gabriella Licia - 02 de dezembro de 2023

Confeiteira conversou com cliente sobre bolo e descobriu que cometeu erro gigante. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Ser desatento pode ser um problema para qualquer pessoa no dia a dia, mas uma confeiteira ultrapassou todos os limites e acabou comentendo um erro complicado de reverter. O caso viralizou na internet.

A profissional identificada como Carol enviou uma mensagem para a amiga, e cliente, informando que a encomenda estaria pronta, no caso, um bolo com a temática natalina.

Foi neste momento que as coisas começaram a se complicar. A mulher disse que não teria pedido bolo algum e que não sabia do que a amiga estava falando.

Carol enviou então uma foto do bolo, com o rosto do Papai Noel, bastante confeitado e bonito. A cliente começou a rir da situação.

“Carol pelo amor de Deus, mulher. Que dia é hoje? De que mês?”, questionou a amiga. A trabalhadora responder “15 de novembro”. “Então, me fala: o que eu ia querer com um bolo de Natal no dia 15 de novembro?”, continuou perguntando a cliente.

As duas ainda continuaram conversando sobre a desatenção da confeiteira e a outra mulher se divertiu com a história, alegando que era ‘óbvio’ a data, apesar de não ter especificado o mês.

Por fim, a profissional precisou ficar com o bolo para si e tentar vender para um novo cliente. “Gastei todo o merengue nessa barba”, lamentou Carol.

Os internautas ficaram divididos. “Pois se fosse comigo eu ficaria com o bolo uai. Que amiga é essa? A outra teve o trabalho de fazer”, disse uma mulher. “O bolo tá tão bonito que dá vontade de comer. Eu diria que se ela deixasse pela metade do preço ficaria”, disse outra.

“Faltou atenção. As coisas precisam ser alinhadas certinho antes de começar a produzir uma encomenda”, retrucou outro. Veja o vídeo!