Corpo encontrado em calçada é de adolescente que sumiu após sair para buscar a irmã na escola

Amélia Vitória saiu de casa sem celular por estar chovendo, afirmou a família

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

Família iniciou as buscas após receber a informação de que Amélia não tinha ido buscar a irmã (Foto: Reprodução/Guarda Civil Metropolitana)

Desaparecida desde esta quinta-feira (30), a Polícia Civil acredita ter encontrado o corpo de Amélia Vitória de Jesus na tarde deste sábado (2º). Com apenas 14 anos, a adolescente sumiu depois que ela foi buscar a irmã na escola em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi encontrada em uma calçada enrolada em um lençol, no Parque Hayala. Com isso, será feita uma perícia para confirmar a identidade.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) apontou que um morador do local denunciou que houve uma desova na região, o que levou ao acionamento imediato de equipes do Grupo de Operações.

Desaparecimento

Amélia Vitória saiu de casa a pé, já que a bicicleta estava estragada, e sem o celular, por estar chovendo, de acordo com a tia, Cristiane Moreira. Se tratava de um trajeto que ela fazia todos os dias há três meses.

A família notou que havia algo de errado quando a escola da irmã mais nova, de 09 anos, ligou afirmando que ninguém foi buscá-la. Imagens registradas no dia mostram a adolescente caminhando pela região.