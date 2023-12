Pedreiro ensina como fazer um ar-condicionado portátil gastando quase nada

É possível criar uma solução eficaz e econômica em casa, utilizando materiais acessíveis

Ruan Monyel - 02 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal WD Pinturas e Efeitos

Com o aumento constante da temperatura, ter um ambiente fresco e agradável torna-se essencial. E essa dica prática de um ar-condicionado portátil vai te salvar desse calorão.

Adquirir um aparelho para se refrescar nas lojas está cada vez mais caro, felizmente, é possível criar uma solução eficaz e econômica em casa, utilizando materiais acessíveis.

O pedreiro Denis Bezzera, compartilhou essa ideia através do seu canal no Youtube, WDC Pinturas e efeitos, e provou que gastando muito pouco, é possível ter temperaturas amenas em casa.

Pedreiro ensina como fazer um ar-condicionado portátil gastando quase nada

Os termômetros estão cada vez mais altos, e há quem diga que esse é um teste para o inferno, mas, brincadeiras à parte, qualquer solução que amenize a temperatura é extremamente bem vinda.

E montar uma espécie de ar-condicionado portátil pode acabar com todos os seus problemas que envolvem o calor, deixando sua casa geladinha.

Para montar o equipamento, será necessário, apenas um balde, uma peneira (do tamanho da boca do balde), uma mangueira e um cooler de computador (ventoinhas que auxiliam no resfriamento).

Simples, né? São produtos que quase todo mundo tem em casa, ou de baixo custo para aquisição.

Para a montagem, o pedreiro Denis, faz uma marcação do tamanho do cooler na parte inferior do balde e um furo para acoplar a mangueira responsável por escoar a água gerada pelo produto.

Depois é só acoplar o cooler, colocar a peneira no balde e enchê-la com gelo, comprado em supermercado ou feito em casa.

Prontinho, sua arma contra o calor já pode ser ligada na tomada. Denis, garante que a engenhoca tem um consumo baixo de energia, cerca de 12 volts.

Para comprovar a eficácia do ar-condicionado portátil, o pedreiro usa um termômetro que baixa rapidamente a temperatura ao ser colocado em frente ao ar que sai do produto.

Lembrando que essa solução não substitui um ar-condicionado convencional em termos de potência, mas pode ser uma alternativa eficaz para pequenos espaços ou situações emergenciais.

Com estas simples etapas, é possível desfrutar de um ambiente mais fresco sem comprometer o orçamento.

Confira o vídeo!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!