6 vontades que só acabam quando uma pessoa começa a namorar

Alguns desejos vão ficar na vida de solteiro

Ruan Monyel - 03 de dezembro de 2023

After, disponível no Prime Vídeo. (Foto: Reprodução)

Deixar a vida de solteiro para ter um romance de cinema é o desejo de muita gente. E para você que ainda está na pista, existem atitudes que somem a partir do momento que uma pessoa começa a namorar.

Alguns desejos vão ficar na vida de solteiro, afinal, um novo relacionamento vai te fazer esquecer de algumas de suas vontades de quando estava sozinho.

As festas não serão as mesmas, os lugares vão ser diferentes e seus desejos contemplarão uma vida a dois. Leia e descubra o que vai ficar na época de solteiro.

6 vontades que só acabam quando uma pessoa começa a namorar

1. Curtir uma balada

Aquela vontade incontrolável de “sassaricar” pelas ruas da cidade, vão se tornar nulas quando você encontrar um amor, a vivência a dois vai ser mais interessante que uma festa.

Só de pensar nos gastos de uma noite de balada, nos possíveis contratempos, e, em alguns casos, brigas por ciúmes bobos, já dá vontade de colocar o pijama e curtir uma boa noite de sono.

2. Flertar com desconhecidos

A arte do flerte anda de mãos dadas com os solteirões, quando começar a namorar, jogue essa habilidade no penhasco, agora você só tem olhos para o seu amor.

Flertar é traição sim! Cuidado, não aceite qualquer tipo de conversa paralela que não te inclua e nem pense em fazer o mesmo. Deixa essa vontade apenas para a época “single”.

3. Fazer planos individuais

Okay, ainda existe uma vida sua, mas fazer planos individuais se torna cada vez mais complicado, pois agora você compartilha sua vivência com alguém.

A viagem do seu sonho não faz mais sentido sem aquela pessoa, né!? Agora todo o planejamento da vida sozinho deve ser repensado para que outra pessoa compartilhe momentos incríveis ao seu lado.

4. Ficar sozinho

É óbvio que, às vezes, você vai querer ficar sozinho, mas é sua obrigação ter tempo para a pessoa que você ama, afinal, uma relação exige convívio.

Principalmente no começo do namoro, passar um tempo sozinho nem vai fazer sentido, partilhar momentos com o crush, é a melhor solução.

5. Frequentar lugares movimentados

Ficar longe de toda agitação, música alta, movimentação de pessoas e lugares muito cheios é quase uma tarefa obrigatória de casal.

Optar por lugares calmos, intimistas e tranquilos será prioridade, afinal, passar um tempo agradável e de qualidade ao lado de quem amamos é impagável.

6. Sair com os amigos

Por fim, essa é polêmica, mas é praticamente inevitável se afastar de alguns amigos quando se assume um compromisso sério.

Uma relação exige esforço, e, em alguns casos, deixar de sair com os amigos pode evitar inúmeros conflitos, mas cuidado, saiba equilibrar as coisas e mantenha as pessoas que te fazem bem por perto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!