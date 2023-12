Vereador oferece R$ 10 mil para quem der pista sobre paradeiro do menino Pedro Lucas, desaparecido há mais de 30 dias

Criança foi vista pela última vez no dia 1º de novembro, após deixar irmão na escola

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2023

Pedro Lucas. (Foto: Divulgação/ PC)

Em meio a falta de informações sobre o paradeiro do pequeno Pedro Lucas, de apenas 09 anos, que desapareceu no dia 1º de novembro após deixar o irmão na escola, em Rio Verde, um vereador do município está oferecendo R$ 10 mil de recompensa para quem fornecer pistas que levem até o garoto.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a informação deve ser definitiva, indicar a localização da criança – viva ou não – , e prestada por meio do canal oficial do Grupo de Investigação de Homicídio da PC, no WhatsApp (62) 98499-0359.

“É importante lembrar que estarão excluídos da recompensa apenas os membros das forças policiais, eventual autor de crime contra o garoto e familiares do Pedro Lucas”, destaca a corporação.

Em tempo

Desaparecido há pouco mais de um mês, Pedro foi visto pela última vez saindo da escola em que estudava em Rio Verde, no dia 1º de novembro deste ano.

A família procurou a corporação três dias depois para registrar a ocorrência. Segundo o delegado responsável pelo caso, Adelson, a mãe da criança alegou que o garoto teria ido até a residência da avó.

No entanto, ao ser questionada novamente, ela mudou a versão afirmando que havia mentido pois estava com medo de perder a guarda dos outros dois filhos.

De acordo com as investigações, na ocasião, Pedro teria saído de casa, levado o irmão até a escola e, posteriormente, seguido para a própria unidade de ensino, onde assistiu às aulas.

Em imagens captadas por uma câmera de segurança e divulgadas pela corporação, a criança aparece próximo a casa da família, às 12h50, na data em que sumiu. O caso segue sendo investigado.