Candidatura de Márcio Cândido a prefeito de Anápolis pode acabar não saindo do papel

Lançado pelo PSD, vice abriu conversas com UB e PL e irritou Vanderlan, presidente da sigla no estado

Pedro Hara - 04 de dezembro de 2023

Márcio Cândido e Vanderlan Cardoso. Senador está irritado com correligionário. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Anápolis, o vice-prefeito Márcio Cândido parece não gozar do prestígio de outrora dentro do partido.

O motivo para tamanha desvalorização dentro da sigla é a indefinição de Márcio sobre a permanência ou não na legenda.

Lançado pelo PSD, o vice abriu conversas com o União Brasil (UB) e o PL. O diálogo com os demais partidos irritou o senador Vanderlan Cardoso, presidente estadual da agremiação.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que o prefeito Roberto Naves (Republicanos) é o responsável por intermediar as negociações.

As conversas com os partidos chegaram até os ouvidos de Vanderlan. O senador não gostou nada do que ouviu já que, ao lançar Márcio Cândido, fechou as portas para outras composições.

Por outro lado, tanto UB quanto PL foram simpáticos à filiação de Márcio Cândido, mas não garantiram que dariam a ele uma chance de disputar o Executivo municipal.

Desta forma é possível que a candidatura do vice não saia do papel, enterrando uma postulação que nem chegou a nascer.

Lacema está sendo descontinuado e servidores temem o pior

Após o fechamento do Hospital Municipal Jamel Cecílio, o Laboratório Central Municipal de Anápolis (Lacema), que funcionava na unidade, ficou amorfo.

Não há perspectiva de que nesta gestão ele volte a existir, de fato, e isso tem gerado apreensão nos servidores.

Muitos deles já estão sendo alocados em outras unidades de saúde do município e a tendência é que ele só exista para atender a epidemiologia.

Lissauer não deve receber apoio de Paulo do Vale

Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e pré-candidato à Prefeitura de Rio Verde, Lissauer Vieira (PL) não deve receber o apoio do atual prefeito Paulo do Vale (UB) e do grupo do qual ele faz parte, que conta com a deputada federal Marussa Boldrin (MDB) e o deputado estadual Lucas do Vale (MDB).

A tendência é que o prefeito apoie o médico Wellington Carrijo (MDB), seguindo a linha de médicos à frente do Executivo municipal.

Geverson Abel vai para o Republicanos e recebe a Sedec

Geverson Abel (Republicanos) é o novo titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec). Com a nomeação, a cadeira que ele ocupava na Câmara deve ficar para Jaiminho (Avante), terceiro mais votado do partido em 2020.

A nomeação ocorre após a ida do vereador para o Republicanos e tentar apaziguar os ânimos dos feirantes da Feira Hippie.

Willian Gregório ganha eleição em Bom Jardim

Com 62,81% dos votos válidos, a chapa formada por Willian Gregório (UB) e Zezinho do Dé (MDB), foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Bom Jardim de Goiás.

A eleição suplementar foi disputada neste domingo (03) e os derrotados foram Baré (PSDB) e Marcin do Pit Dog (PSD), que receberam 37,19% dos votos.

Vitor Hugo diz que não será vice de ninguém

Após ser apontado como vice-prefeito na chapa encabeçada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD) em 2024, Major Vitor Hugo (PL) se pronunciou e disse que não será vice de ninguém.

Ele reafirmou o compromisso com a pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) na capital e que ainda não sabe ao que vai concorrer na próxima eleição.

Apesar da discussão sobre 2024, Vitor Hugo está pensando em 2026. O ex-deputado não esconde de aliados que o principal objetivo é se tornar senador.

Nota 10

Para Polícia Civil de Goiás (PCGO), que desvendou rapidamente o assassinato de Amélia Vitória, de 14 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (30) e foi encontrada no último sábado (02). As diligências logo chegaram ao suspeito do crime que chocou Aparecida de Goiânia.

Nota Zero

Para os golpistas que quiseram se aproveitar da dor da família de Amélia Vitória para pedir dinheiro na internet para arcar com o velório da jovem.

No entanto, a família logo veio a público para desmentir as mensagens que vinham circulando nas redes sociais.