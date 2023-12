6 dons que as pessoas inteligentes costumam ter e não percebem

Algumas mentes acima da média possuem características que as tornam seres humanos únicos

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem pessoas inteligentes que possuem dons tão acima da média que costumam não perceber que esses detalhes existem em suas características.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns traços de talento que as pessoas com inteligência acima da média possuem e não percebem.

6 dons que as pessoas inteligentes costumam ter e não percebem

1. São muito criativas

A criatividade é uma marca presente como característica forte nas maiores mentes do mundo.

O que acontece é que elas possuem uma mente bem flexível, que foge dos padrões e pensam diferente.

2. São bastante racionais

A racionalidade é um outro traço muito forte em pessoas com a capacidade cognitiva mais elevada.

Então, elas conseguem exercer sua razão com mais lucidez, responsabilidade e tomar boas decisões em situações que exigem tomada de decisão.

3. São muito atrapalhadas e desorganizadas

Esse é mais um dom criticado por muita gente, mas bem presente na comunidade dos nerds.

De acordo com estudo da Universidade de Minnesota, o ambiente desorganizado estimula a criatividade e raciocínio do cérebro humano.

4. Dom da insônia

Pode não parecer verdade, mas sim, pesquisas apontam que elas possuem hábitos noturnos que causam insônia.

E não para por aí, acontece que as pessoas que conseguem adaptar isso em suas rotinas são tidas como as mais inteligentes.

5. Xingam muito

Você pode não acreditar, mas de acordo com um estudo realizado com pessoas de 18 a 22 anos, os jovens que xingavam com mais frequência tinham um vocabulário melhor do que os outros que não xingaram tanto.

Então, se sua mãe briga muito com você por conta de seus palavrões, está na hora de dizer para ela que isso pode ser até um dom de alguém com inteligência.

6. Tem muita curiosidade com tudo

Por último, uma pessoa com dons de boa capacidade de raciocínio é alguém genuinamente com muita curiosidade.

Ter esse traço significa que você é humilde a ponto de se permitir entrar em contato com novas informações, te fazendo alguém inteligente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!