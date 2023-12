Abertas as inscrições do vestibular presencial e on-line da UniEVANGÉLICA para cursos na modalidade EAD

Candidatos poderão se inscrever para o primeiro módulo até o dia 1º de março de 2024

Publieditorial - 04 de dezembro de 2023

UniEVANGÉLICA – Universidade Evangélica de Goiás (Foto: Reprodução)

Estudar a distância já é uma realidade para quem busca a comodidade de cursar a graduação com flexibilidade, autonomia e ainda a vantagem de realizar as atividades de forma remota. Ainda mais quando os cursos carregam a marca da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, com alta empregabilidade, estrutura de excelência e corpo docente altamente qualificado.

Estão abertas as inscrições para os vestibulares on-line e agendado presencial dos cursos na modalidade EAD. Essa é a chance de garantir seu futuro estudando em uma instituição de ensino superior nota 5 no MEC. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site da UniEVANGÉLICA – www.unievangelica.edu.br. O vestibular agendado é realizado de forma presencial, em que os candidatos devem fazer uma redação em Língua Portuguesa. O agendamento é feito no ato da inscrição.

O período de inscrições é dividido em dois módulos – dessa forma, os candidatos podem se planejar para fazer as provas e começar sua graduação EAD em períodos que sejam mais adequados à sua realidade. De 20 de novembro de 2023 a 01 de março de 2024 os candidatos poderão se inscrever para o primeiro módulo. Já o segundo módulo terá inscrições a partir de 11 de março até 30 de abril de 2024.

Dias e horários

Os seguintes dias da semana e horários das provas estão disponíveis para o vestibular agendado presencial: polo Anápolis: Sede – UniEVANGÉLICA: terça, quarta e quinta-feira nos horários: 09h30min, 14h e 19h; polos: Faculdade Evangélica Raízes, Faculdade Evangélica de Goianésia, Brasília – DF/ FTBB e ainda Campi UniEVANGÉLICA Ceres/Jaraguá/Rubiataba/Senador Canedo: terça, quarta e quinta-feira, nos horários: 14h e 19h.

Caso não consiga comparecer no dia agendado, o candidato deverá entrar em contato pelos telefones (62) 3310-6684 ou 0800 6032023 em horário comercial, ou pelo e-mail relacionament[email protected], para que seja feita a alteração da data.

On-line

O vestibular on-line também consistirá em uma redação em Língua Portuguesa. Assim que o candidato se inscrever no site www.unievangelica.edu.br, o sistema estará liberado para a produção texto.

Confira os endereços dos polos da UniEVANGÉLICA:

– Polo Anápolis: Sede – UniEVANGÉLICA: Av. Universitária Km 3,5. Biblioteca Central.

– Polo Anápolis: Faculdade Evangélica Raízes: Rua Floriano Peixoto, nº 900 – Centro.

– Polo Ceres: Campus – UniEVANGÉLICA: Av. Brasil, S/N, Qd 13 – Setor Morada.

– Polo Goianésia – Faculdade Evangélica de Goianésia: Av. Brasil nº 1.000 – Bairro Covoá.

– Polo Jaraguá – Campus – UniEVANGÉLICA: Av. Vênus, nº 141-61 – Jd. Athenas.

– Polo Rubiataba – Campus – UniEVANGÉLICA: Av. Jataí nº 110 – Bairro Centro.

– Polo Senador Canedo – Campus – UniEVANGÉLICA: Rua JM 32, esquina com a Rodovia GO-010 Qd APM-01 S/N, Bairro Jardim das Oliveiras.