Foi isso que entregador do Mercado Livre fez antes deixar a encomenda com o dono

Atitude foi flagrada pelas câmeras de segurança e internautas ficaram revoltados com o caso

Gabriella Licia - 04 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um entregador fazendo algo inacreditável com a encomenda de um cliente segundos antes de tocar à campainha. Os internautas ficaram revoltados.

No vídeo publicado pelo perfil @divineianewsofc, é possível ver o trabalhador descendo com um pacote retangular do Mercado Livre e arremessando propositalmente contra o chão.

Com o impacto, o objeto salta mais uma vez, caindo na calçada posteriormente. Neste momento, o entregador percebe a presença de uma câmera de segurança e tenta disfarçar o ato.

Ele recolhe a caixa, retorna até a van, onde o motorista o aguarda, e finge trocar a mercadoria. Depois disso, o cliente sai até o portão e recebe o pacote em mãos.

Ainda nas imagens, é nítido o momento em que o profissional se sente acuado e entra rapidamente no veículo para ir embora.

Nos comentários, o perfil oficial do Mercado Livre se pronunciou. “Assim que tomei conhecimento do caso, acionei imediatamente a empresa parceira de serviços logísticos, que confirmou a apuração da conduta indevida e o afastamento preventivo dos entregadores.

Lamento pelo ocorrido e reforço meu compromisso com a qualidade da experiência que ofereço a todos os usuários”.

Os internautas ficaram irritados com a falta de profissionalismo e empatia do homem. “Além de ser despedido, deveria ser preso. Qual a necessidade em estragar as coisas dos outros?”, questionou uma pessoa.

Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DIVINEIA (sao luis-ma)🌴❤️ (@divineianewsofc)

Em tempo

Ainda nos comentários, outros internautas do Instagram marcaram o usuário @vitor_cesar_g4 como o possível perfil do autor da ação. Inclusive, inúmeras menções cobravam uma resposta.

No entanto, a conta foi desativada da plataforma.