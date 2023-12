Vizinho tenta ajudar mulher perseguida pelo ex-marido e acaba com ferimentos graves, em Anápolis

A tentativa de ajudar uma mulher, de 32 anos, a fugir da perseguição do ex-marido, de 28 anos, acabou custando caro para um vizinho, de 36 anos, resultando em graves ferimentos. O caso aconteceu no domingo (03), no bairro Maracanã, em Anápolis.

Toda confusão teve início por volta das 16h quando o suspeito, que mora em outro setor, se deslocou até a casa da ex-companheira – com quem estava separado há cerca de 30 dias.

Ao saber que o suposto autor estava na residência, a mulher tentou se esconder na casa do vizinho, que residia em um barracão dos fundos, mas foi acompanhada pelo ex-marido, que pulou o muro.

Logo em seguida, os dois homens iniciaram uma discussão. Temendo pela vida, a ex-mulher do suspeito saiu correndo em direção à rua, onde conseguiu parar um veículo que trafegava no local, adentrar no carro e ir até o batalhão da Polícia Militar (PM).

Após a denúncia, uma viatura da PM se deslocou até o endereço citado pela vítima, onde encontraram o vizinho esfaqueado e caído na rua, próximo ao meio fio, com bastante sangue espalhado pelo corpo.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou a vítima até uma unidade hospitalar.

O suspeito foi localizado no interior da residência bastante alterado. Ao ser questionado, ele confessou o crime e afirmou que tinha a intenção de matar o homem. Ele foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes.

Mesmo preso, o homem ainda teria ameaçado a ex-mulher e o filho por diversas vezes afirmando “”Quando eu sair da cadeia, vou matar vocês!”.