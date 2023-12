Criadouro de mosquitos em posto abandonado preocupa moradores do Jardim Alexandrina

Ao Portal 6, comerciante denuncia que buraco está aberto na região há anos e se preocupa com o surgimento de casos de dengue

Augusto Araújo - 05 de dezembro de 2023

Vídeo gravado por moradora do Jardim Alexandrina mostra infestação de mosquitos em buraco exposto. (Foto: Arquivo Pessoal/ Sandra Alice)

Uma denúncia preocupante foi enviada ao Portal 6, após uma moradora do Jardim Alexandrina, em Anápolis, relatar o descaso da Prefeitura com a situação de um buraco aberto que se tornou um criadouro de mosquitos.

Sandra Alice, proprietária de um salão de beleza da região, explicou à reportagem que essa fenda está aberta na Avenida Tiradentes, em frente ao estacionamento do Sesi, onde se encontra um posto de gasolina desativado.

Esse problema com os insetos teria começado há cerca de três anos, quando o estabelecimento fechou as portas, deixando a escavação exposta às ações do clima.

“Desde então, quando chega o fim de ano, até fevereiro, começa a dar muita muriçoca. Não tem como nem abrir as janelas, porque é demais, você fica vendo elas passando do lado de fora. Eu fico até constrangida, quando estou recebendo clientes aqui”, revelou Sandra.

Em imagens, enviadas pela comerciante, é possível ver que há incontáveis insetos se proliferando, pois há um acúmulo de água dentro do buraco, proporcionando um ambiente ‘ideal’ para a reprodução dos mosquitos.

Sandra deixou claro a preocupação dela com a possibilidade do surgimento de muitos casos de dengue na região, em decorrência dessa fenda aberta.

“Eu ainda não peguei, mas a minha filha, no ano retrasado, teve dengue. A gente tem que buscar evitar o risco”, destacou.

A trabalhadora autônoma afirmou também ter acionado a Prefeitura para que fosse fechado o buraco, que se encontra em meio a um matagal no lote abandonado.

No entanto, ainda que uma equipe tenha ido ao local e feito o serviço de roçagem, a abertura continuou exposta e acumulando água de chuvas.

“Eu liguei lá de novo, para que eles pudessem dar um jeito nisso, e me disseram que devem mandar um fiscal lá de novo. Mas isso precisa ser resolvido logo, porque não está normal esse tanto de muriçoca, é fora do cumum”, concluiu Sandra.

O Portal 6 tentou falar com a Prefeitura de Anápolis sobre essa denúncia, mas não obteve uma resposta até o fechamento da matéria.