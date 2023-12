Vereadores de Anápolis aprovam criação de quase 100 novos cargos comissionados para gabinetes

Dominguinhos criticou aqueles que votaram contra e disse que eles querem "jogar pra plateia"

Pedro Hara - 05 de dezembro de 2023

Mesa diretora da Câmara de Anápolis composta pelos vereadores Cleide Hilário, Jakson Charles, Domingos Paula, Cabo Fred Caixeta e Frederico Godoy. (Foto: Câmara de Anápolis)

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (05), vereadores de Anápolis aprovaram a criação de quase 100 novos cargos comissionados para os gabinetes.

Votaram contra o projeto da Mesa Diretora os parlamentares Policial Federal Suender (PRTB), Seliane da SOS (MDB) e Trícia Barreto (MBD).

Na reta final da sessão, o presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PV) criticou àqueles que não acompanharam a maioria.

“Fico triste com pessoas que usam a estrutura da Câmara direto e quando tem a possibilidade de contribuir com mais pessoas para fazer os eventos e o trabalho do dia a dia, quer jogar pra plateia e vota contra”, pontuou.

Dominguinhos também espera que os contrários não utilizem os novos cargos que foram criados na Casa.

“A gente tem que ficar atento. Essas pessoas que votam contra lá na frente não pode dar uma de santinho e pegar os cargos só porque foi aprovado”, completou.