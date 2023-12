Curso gratuito para mulheres está com inscrições abertas em Anápolis; participantes receberão vale transporte

Aulas terão início na próxima terça-feira (12), indo até 19 de fevereiro de 2024. Vagas são limitadas

Augusto Araújo - 06 de dezembro de 2023

Fachada do Senac Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Anápolis divulgou a abertura das inscrições para curso gratuito no município.

As oportunidades são para a disciplina de Assistente de Marketing e Vendas, que terá início na próxima terça-feira (12).

Dessa forma, as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30 às 17h30. Elas se estenderão até o dia 19 de fevereiro de 2024.

As vagas são destinadas para o público feminino, por estarem vinculados ao projeto As Marias, que visa atender mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, como pré-requisito, é necessário ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo (o que não exclui candidatas de nível médio ou superior de ensino).

O curso tem vagas limitadas e quem fizer o cadastro terá direito a crédito de vale transporte (VT) no cartão da Urban, para as aulas presenciais.

Para se matricular, as interessadas deverão ir à sede do Senac Anápolis – Avenida Senador José Lourenço Dias, número 678, Centro – com documentação pessoal em mãos.

Mais informações podem ser acessados pelo telefone (62) 3902-1300, que atende tanto via WhatsApp quanto ligação.